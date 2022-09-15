Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, о том, что вода отходит, можно наблюдать на примере парка Мершавцева.

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Подтопленными остаются 79 частных домов

Кирилл Тимошенко сообщил, что в парке Мершавцева максимальный уровень воды достигал 190 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 65 сантиметров.

Замглавы ОП подчеркнул, что "положительная динамика будет наблюдаться и дальше".

Тимошенко сообщил, что закончили работу по установке очередного затвора, что повлияло на объем утечки воды.

Сейчас подразделения ГСЧС откачивают воду в четырех домах Ингулецкого района, которые пострадали и еще семи домах Центрально-Городского района,
– рассказал он.

Замглавы ОП сообщил, что работы по ликвидации все еще продолжаются. В частности, остаются подтопленными 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков.

СБУ открыла уголовное производство

В СБУ сообщили, что открыли уголовное производство после обстрелов Карачуновского водохранилища в Днепропетровской области.

Сообщается, что следователи Службы безопасности собирают доказательную базу для привлечения виновных к ответственности.

Теракт россиян в Кривом Роге

  • В среду, 14 сентября, россияне ударили по Кривому Рогу и попали по дамбе Карачуновского водохранилища. Из-за российского теракта в Кривом Роге объявили об эвакуации жителей более 20 улиц.
  • В Офисе Президента сообщали, что из-за ракетного удара на месте попадания – значительная утечка воды. Уровень воды в реке Ингулец начал расти.
  • В Днепропетровской ОВА сообщили, что в Кривой Рог попали 7 российских ракет. Враг ударил ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации.
  • Террористический акт со стороны россии прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что россия предприняла попытку затопить Кривой Рог.
  • Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ночью ликвидировали аварию на дамбе. Для ликвидации аварии пришлось взорвать две дамбы.
  • 15 сентября российские военные снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По словам Вилкула, было попадание в промышленное предприятие.

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