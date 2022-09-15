Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, о том, что вода отходит, можно наблюдать на примере парка Мершавцева.
По теме Россияне ударили по дамбе на Криворожье, чтобы воспрепятствовать операциям ВСУ на реке Ингулец, – ISW
Подтопленными остаются 79 частных домов
Кирилл Тимошенко сообщил, что в парке Мершавцева максимальный уровень воды достигал 190 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 65 сантиметров.
Замглавы ОП подчеркнул, что "положительная динамика будет наблюдаться и дальше".
Тимошенко сообщил, что закончили работу по установке очередного затвора, что повлияло на объем утечки воды.
Сейчас подразделения ГСЧС откачивают воду в четырех домах Ингулецкого района, которые пострадали и еще семи домах Центрально-Городского района,
– рассказал он.
Замглавы ОП сообщил, что работы по ликвидации все еще продолжаются. В частности, остаются подтопленными 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков.
СБУ открыла уголовное производство
В СБУ сообщили, что открыли уголовное производство после обстрелов Карачуновского водохранилища в Днепропетровской области.
Сообщается, что следователи Службы безопасности собирают доказательную базу для привлечения виновных к ответственности.
Теракт россиян в Кривом Роге
- В среду, 14 сентября, россияне ударили по Кривому Рогу и попали по дамбе Карачуновского водохранилища. Из-за российского теракта в Кривом Роге объявили об эвакуации жителей более 20 улиц.
- В Офисе Президента сообщали, что из-за ракетного удара на месте попадания – значительная утечка воды. Уровень воды в реке Ингулец начал расти.
- В Днепропетровской ОВА сообщили, что в Кривой Рог попали 7 российских ракет. Враг ударил ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации.
- Террористический акт со стороны россии прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что россия предприняла попытку затопить Кривой Рог.
- Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ночью ликвидировали аварию на дамбе. Для ликвидации аварии пришлось взорвать две дамбы.
- 15 сентября российские военные снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По словам Вилкула, было попадание в промышленное предприятие.
Это важно – Кривой Рог снова обстреляли: смотрите видео