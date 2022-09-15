Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, про те, що вода відходить, можна спостерігати на прикладі парку Мершавцева.

До теми Росіяни вдарили по дамбі на Криворіжжі, щоб перешкодити операціям ЗСУ на річці Інгулець, – ISW

Підтопленими залишаються 79 приватних будинків

Кирило Тимошенко повідомив, що в парку Мершавцева максимальний рівень води сягав 190 сантиметрів. Натомість тепер рівень води складає 65 сантиметрів.

Заступник глави ОП наголосив, що "позитивна динаміка буде спостерігатися і надалі".

Тимошенко повідомив, що закінчили роботу з установки чергового затвору, що вплинуло на об'єм витоку води.

Зараз підрозділи ДСНС відкачують воду в чотирьох будинках Інгулецького району, які постраждали та ще семи будинках Центрально-Міського району,

– розповів він.

Заступник глави ОП повідомив, що роботи з ліквідації все ще тривають. Зокрема, залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок.

СБУ відкрила кримінальне провадження

У СБУ повідомили, що відкрили кримінальне провадження після обстрілів Карачунівського водосховища на Дніпропетровщині.

Повідомляється, що слідчі Служби безпеки збирають відповідну доказову базу для притягнення винних до відповідальності.

Теракт росіян у Кривому Розі

У середу, 14 вересня, росіяни вдарили по Кривому Рогу й поцілили по дамбі Карачунівського водосховища. Через російський теракт у Кривому Розі оголосили про евакуацію мешканців понад 20 вулиць.

В Офісі Президента повідомляли, що через ракетний удар на місці влучання – значний виток води. Рівень води у річці Інгулець почав зростати.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що в Кривий Ріг влучили 7 російських ракет. Ворог вдарив ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

Терористичний акт з боку росії прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що росія зробила спробу затопити Кривий Ріг.

Глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що впродовж ночі ліквідовували аварію на дамбі. Для ліквідації аварії довелося підірвати дві дамби.

15 вересня російські військові знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу. За словами Вілкула, було влучання у промислове підприємство.

Це важливо – Кривий Ріг знову обстріляли: дивіться відео