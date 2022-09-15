Інформацію про "прильоти" у Кривому Розі поширив мер міста Олександр Вілкул. Зауважимо, що у багатьох регіонах України у цей час оголосили повітряну тривогу.

Важливо На Бахмутському напрямку окупантів спіткала невдача: карта бойових дій станом на 15 вересня

Вілкул не повідомив інших деталей вибухів, однак закликав людей залишатися в укритті, нічого не знімати та не публікувати у соцмережі.

Росіяни регулярно атакують Кривий Ріг

Російські військові продовжують завдавати ракетних ударів по критичній інфраструктурі нашої держави.14 вересня ворог влучив у Карачунівську дамбу, що спричинило підтоплення понад 100 будинків і ділянок.

Як зазначив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, упродовж ночі ліквідовували величезну аварію на дамбі. В ОК "Південь" зауважили, що по Криворіжжю ворог випустив 7 крилатих ракет. Якщо деталізувати, то мовиться про аеробалістичні снаряди типу "Кинджал" та "Іскандер".

В Американському інституті вивчення війни припускають, що російські військові завдали ракетного удару по дамбі для того, щоб завадити проведенню операцій ЗСУ на річці Інгулець.