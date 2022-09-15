Контрнаступ ЗСУ продовжує набирати шалених обертів. І саме це надзвичайно лякає ворога. Тож окупанти роблять все можливе для того, щоб зупинити просування наших військових. Зокрема, завдаючи ракетних ударів.

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Вороги хочуть скористатися Інгульцем

Як зазначили аналітики з Інституту з вивчення війни, по гідротехнічній інфраструктурі Дніпропетровщини вороги били не просто так. Вони робили це для того, щоб перешкоджати майбутнім операціям ЗСУ на річці Інгулець. Зауважимо, що 14 вересня російські військові випустили 8 ракет по Кривому Рогу. Це стало причиною повеней, а також відселення людей з низки вулиць.

Своєю мішенню ворог обрав Карачунівську дамбу. Нагадаємо, що вона розташована уздовж річки Інгулець на західній околиці Кривого Рогу. Внаслідок цього рівень води у ній підвищився.

Це цікаво! Річка Інгулець відіграє важливу роль у контрнаступі вздовж межі між Херсоном і Миколаєвом.

Цей удар прокоментував також Олексій Арестович під час ефіру з Марком Фейгіним. Радник Офісу Президента підкреслив, що на правому березі Дніпра наразі наростає криза. Принаймні про це свідчить відповідна атака з боку окупантів.

Вони сьогодні влупили по переправі у Кривому Рогу, очікуючи, що по Інгульцю піде хвиля та змиє наші понтони, переправи, які наші війська використовують для того, щоб діяти на цьому театрі. Це ознака, що там поступово наростає криза на правому березі,

– наголосив Арестович.

Водночас укладачі звіту припускають, що удару по дамбі ворог завдав, щоб пошкодити понтонні мости ЗСУ нижче за течією річки. Це припущення має право на життя, адже напередодні оголошували, що наші військові планують розширити свій плацдарм через Інгулець поблизу Давидового броду.

Якими ракетами атакували Кривий Ріг

В ОК "Південь" зауважили, що по Криворіжжю ворог випустив сім крилатих ракет. Якщо деталізувати, то мовиться про аеробалістичні снаряди типу "Кинджал" та "Іскандер".

Зауважимо, що "Кинджали" – ракети, які летять на величезній швидкості. Вони можуть долати 4 кілометри за секунду, а запускають такий тип снарядів з авіації. І оскільки швидкість колосальна, то перехопити відповідну ракету надзвичайно складно. Як зазначають експерти, для цього необхідні спеціалізовані протиракетні комплекси.

Що ж стосується "Іскандера", то його запускають з землі. Така ракета має іншу траєкторію польоту. Водночас швидкість її теж вражає – 8000 кілометрів на годину. А обходиться один такий снаряд від 1 до 3 мільйонів доларів.

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