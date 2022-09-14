Удар по Кривому Рогу: все, що відомо

Упродовж дня 14 вересня в Україні були дві масштабні повітряні тривоги. Їх розділяли лічені хвилини. Інформація про вибухи у Кривому Розі з'явилося близько 17:00. Вже о 17:05 Олександр Вілкул повідомив, що росія завдала по місту терористичний ракетний удар, інформує 24 канал.

Зауважте Після вибухів у Кривому Розі в деяких районах зникла вода: люди почали атакувати магазини

Згодом повідомили про повторні удари. Людей закликали перебувати в укриттях цивільного захисту. Ворог гатив ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

Росія вдарила 7 ракетами

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що у місто Кривий Ріг влучили 7 ракет. Ворог вдарив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури. Окупанти серйозно пошкодили гідротехнічні споруди. У деяких районах міста зникла вода.

Зауважте! Вілкул заявив, що рівень води у річці Інгулець піднявся на 2 – 3 метри.

Усі необхідні служби почали оперативно працювати, аби врегулювати ситуацію та відновити водопостачання. Вілкул заявив, що станом на 19:36 подача води вже розпочалася.

Зеленський відреагував на удари

Володимир Зеленський заявив, що росія зробила спробу затопити Кривий Ріг. Країна-терористка продовжує воювати проти мирного населення. Це все, що росія може зробити: посіяти паніку та спробувати залишити людей без їжі, води, тепла.

Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так,

– заявив Зеленський.



Ворог вдарив по Кривому рогу / фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

На місці влучання – значний виток води

Кирило Тимошенко – заступник глави Офісу Президента – заявив, що на місці влучання – значний виток води. Рівень воли у річці Інгулець зростає. Триває моніторинг рівня води на вулицях міста.

Місцеві ЗМІ повідомили, що рівень води суттєво піднявся у Центрально-Міському районі. Жителів окремих вулиць евакуюють. Водночас якщо упродовж ночі ситуацію вдасться врегулювати, вже вранці люди зможуть повернутися до своїх осель.

Рівень води суттєво зростає: дивіться відео

За попередніми даними, ворог влучив пошкодив Карачунівську дамбу.

Важливо – ворог обстріляв місто Кривий Ріг: дивіться відео