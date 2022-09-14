Людей просять йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
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Де оголосили повітряну тривогу
Про повітряну тривогу сповістили жителів:
- Львівської області;
- Волинської області;
- Закарпатської області;
- Івано-Франківської області;
- Буковини;
- Хмельницької області;
- Рівненської області;
- Житомирської області;
- Вінницької області;
- Черкаської області;
- Київської області;
- Кіровоградської області;
- Чернігівської області;
- Сумської області;
- Харківської області;
- Луганської області;
- Херсонської області;
- Миколаївської області;
- Запорізької області;
- Дніпропетровської області;
- Одеської області.
У Кривому Розі пролунав вибух
Олександр Вілкул о 17:05 заявив, що росія завдала удар по Кривому Розі. Місцевих жителів попросили залишатися в укритті.
Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі, – написав Вілкул.
Згодом телеграм-канали повідомили про ще щонайменше 2 вибухи у місті.
Вибухи чули також у Запоріжжі
Окрім того, вибух чули у Запоріжжі. Повідомляють, що спрацювала ППО.
У ніч на 14 вересня окупанти обстріляли Миколаїв
Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – повідомив, що у ніч на 14 вересня окупанти обстріляли Миколаїв.
Вони влучили прямо перед одним із під'їздів. Серйозно пошкоджена дев’ятиповерхівка та п'ятиповерхівка у різних частинах міста,
– заявив Кім.
На жаль, росіяни вбили 2 людей.
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