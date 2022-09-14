Людей просять йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Де оголосили повітряну тривогу

Про повітряну тривогу сповістили жителів:

Львівської області;

Волинської області;

Закарпатської області;

Івано-Франківської області;

Буковини;

Хмельницької області;

Рівненської області;

Житомирської області;

Вінницької області;

Черкаської області;

Київської області;

Кіровоградської області;

Чернігівської області;

Сумської області;

Харківської області;

Луганської області;

Херсонської області;

Миколаївської області;

Запорізької області;

Дніпропетровської області;

Одеської області.

Зауважте! Телеграм-канали повідомляють про запуск ракет х-101 з Ту-95мс з Каспійського напрямку.

У Кривому Розі пролунав вибух

Олександр Вілкул о 17:05 заявив, що росія завдала удар по Кривому Розі. Місцевих жителів попросили залишатися в укритті.

Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі, – написав Вілкул.

Згодом телеграм-канали повідомили про ще щонайменше 2 вибухи у місті.

Вибухи чули також у Запоріжжі

Окрім того, вибух чули у Запоріжжі. Повідомляють, що спрацювала ППО.

Зауважте! Згодом повідомили про роботу ППО в Одесі. Окрім того, є інформація, що станом на 17:25 частина ракет перебувала у небі. Людей просять не виходити з укриттів.

У ніч на 14 вересня окупанти обстріляли Миколаїв

Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – повідомив, що у ніч на 14 вересня окупанти обстріляли Миколаїв.

Вони влучили прямо перед одним із під'їздів. Серйозно пошкоджена дев’ятиповерхівка та п'ятиповерхівка у різних частинах міста,

– заявив Кім.

На жаль, росіяни вбили 2 людей.

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