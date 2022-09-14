Людей просять йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Де оголосили повітряну тривогу

Про повітряну тривогу сповістили жителів:

  • Львівської області;
  • Волинської області;
  • Закарпатської області;
  • Івано-Франківської області;
  • Буковини;
  • Хмельницької області;
  • Рівненської області;
  • Житомирської області;
  • Вінницької області;
  • Черкаської області;
  • Київської області;
  • Кіровоградської області;
  • Чернігівської області;
  • Сумської області;
  • Харківської області;
  • Луганської області;
  • Херсонської області;
  • Миколаївської області;
  • Запорізької області;
  • Дніпропетровської області;
  • Одеської області.

У Кривому Розі пролунав вибух

Олександр Вілкул о 17:05 заявив, що росія завдала удар по Кривому Розі. Місцевих жителів попросили залишатися в укритті.

Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі, – написав Вілкул.

Згодом телеграм-канали повідомили про ще щонайменше 2 вибухи у місті.

Вибухи чули також у Запоріжжі

Окрім того, вибух чули у Запоріжжі. Повідомляють, що спрацювала ППО.

У ніч на 14 вересня окупанти обстріляли Миколаїв

Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – повідомив, що у ніч на 14 вересня окупанти обстріляли Миколаїв.

Вони влучили прямо перед одним із під'їздів. Серйозно пошкоджена дев’ятиповерхівка та п'ятиповерхівка у різних частинах міста,
– заявив Кім.

На жаль, росіяни вбили 2 людей.

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