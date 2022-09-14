Людей просят идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Заметьте У россиян истерика из-за визита Зеленского в Изюм – не могут понять, как так произошло

Где объявили воздушную тревогу

О воздушной тревоге оповестили жителей:

Львовской области;

Волынской области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Буковины;

Хмельницкой области;

Ровенской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Киевской области;

Кировоградской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Луганской области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Одесской области.

Заметьте! Телеграм-каналы сообщают о запуске ракет х-101 из Ту-95мс с Каспийского направления.

В Кривом Роге прогремел взрыв

Александр Вилкул в 17:05 заявил, что россия нанесла удар по Кривому Рогу. Местных жителей попросили оставаться в укрытии.

Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети, – написал Вилкул.

Впоследствии телеграм-каналы сообщили о еще не менее 2 взрывах в городе.

Взрывы слышали также В Запорожье

Кроме того, взрыв слышали в Запорожье. Сообщают, что сработала ПВО.

В ночь на 14 сентября оккупанты обстреляли Николаев

Виталий Ким – глава Николаевской ОВА – сообщил, что в ночь на 14 сентября оккупанты обстреляли Николаев.