Евакуація потрібна, щоб відійти від можливих ризиків. Про це розповів голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. Він закликав людей взяти із собою документи та цінні речі.

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Які вулиці евакуюють

Інгулецький район:

Штерна,

Гжацька,

Склевата,

Югоківська,

Григорівська,

Земнукова.

Людей збирають на перехресті вулиць Бериславська і Матрьонівська. Приїдуть комунальні автобуси. Місцевих повезуть до шкіл та дитячих садків, де можна побути, поки буде тривати ліквідація аварії.

Центрально-Міський район:

Лепицького,

Іорданська,

Бажанова,

Грабовського,

Машинобудівників,

Черняховського,

Дунайська,

Ходича,

Маріупольська,

Сташкова,

Зарічна,

Першотравнева,

Староярмаркова,

Плєханова,

Маміна-Сібіряка,

Ентузіастів.

Точки зборів: площа Визволення (біля "Сільпо"), Святомиколаївська (Леніна), 27 коло Центрально-Міського виконкому, Старовокзальна, 35 (зупинка "Гараж", раніше – Урицького).

Автобуси мали приїхати 00:30. Людей також повезуть до шкіл та дитсадків.

Ситуація – контрольована

Вілкул наголосив, що ситуація контрольована. Влада розуміє, що робити. Наразі триває ліквідація аварії, задіяні всі служби.

Нагадаємо, що росіяни ввечері 14 вересня вдарили по Кривому Рогу – поцілили по дамбі Карачунівського водосховища. В ОП попереджали, що на місці удару є витік води. Існує ризик підтоплення окремих районів міста.

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