Эвакуация нужна, чтобы уйти от возможных рисков. Об этом рассказал глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. Он призвал людей взять с собой документы и ценные вещи.
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Какие улицы эвакуируют
Ингулецкий район:
- Штерна,
- Гжацка,
- Склевато,
- Югоковская,
- Григоровская,
- Земнукова.
Людей собирают на перекрестке Бериславской и Матреновской улиц. Приедут коммунальные автобусы. Местных повезут в школы и детские сады, где можно побыть, пока будет продолжаться ликвидация аварии.
Центрально-Городской район:
- Лепицкого,
- Иорданская,
- Бажанова,
- Грабовского,
- Машиностроителей,
- Черняховского,
- Дунайская,
- Ходыча,
- Мариупольская,
- Сташкова,
- Заречная,
- Первомайская,
- Староярмарочная,
- Плеханова,
- Мамина-Сибиряка,
- Энтузиастов.
Точки сборов: площадь Освобождения (возле "Сільпо"), Святониколаевская (Ленина), 27 у Центрально-Городского исполкома, Старовокзальная, 35 (остановка "Гараж", ранее – Урицкого).
Автобусы должны были приехать в 00:30. Людей также повезут в школы и детсады.
Ситуация – контролируемая
Вилкул подчеркнул, что ситуация контролируемая. Власть понимает, что делать. В настоящее время идет ликвидация аварии, задействованы все службы.
Напомним, что россияне вечером 14 сентября ударили по Кривому Рогу – попали по дамбе Карачуновского водохранилища. В ОП предупреждали, что на месте удара есть утечка воды. Есть риск подтопления отдельных районов города.
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