Эвакуация нужна, чтобы уйти от возможных рисков. Об этом рассказал глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. Он призвал людей взять с собой документы и ценные вещи.

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Какие улицы эвакуируют

Ингулецкий район:

Штерна,

Гжацка,

Склевато,

Югоковская,

Григоровская,

Земнукова.

Людей собирают на перекрестке Бериславской и Матреновской улиц. Приедут коммунальные автобусы. Местных повезут в школы и детские сады, где можно побыть, пока будет продолжаться ликвидация аварии.

Центрально-Городской район:

Лепицкого,

Иорданская,

Бажанова,

Грабовского,

Машиностроителей,

Черняховского,

Дунайская,

Ходыча,

Мариупольская,

Сташкова,

Заречная,

Первомайская,

Староярмарочная,

Плеханова,

Мамина-Сибиряка,

Энтузиастов.

Точки сборов: площадь Освобождения (возле "Сільпо"), Святониколаевская (Ленина), 27 у Центрально-Городского исполкома, Старовокзальная, 35 (остановка "Гараж", ранее – Урицкого).

Автобусы должны были приехать в 00:30. Людей также повезут в школы и детсады.

Ситуация – контролируемая

Вилкул подчеркнул, что ситуация контролируемая. Власть понимает, что делать. В настоящее время идет ликвидация аварии, задействованы все службы.

Напомним, что россияне вечером 14 сентября ударили по Кривому Рогу – попали по дамбе Карачуновского водохранилища. В ОП предупреждали, что на месте удара есть утечка воды. Есть риск подтопления отдельных районов города.

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