Загалом по Криворіжжю випустили 7 крилатих ракет, розповіли в ОК "Південь". Пошкоджено гідротехнічний об'єкт та транспортну інфраструктуру.

Важливо Окупанти ракетами вдарили по дамбі у Кривому Розі: наскільки критична ситуація в місті

Росіяни хотіли створити надзвичайну ситуацію

Ситуація у Кривому Розі перебуває під контролем рятувальних та аварійних служб. Триває ліквідація наслідків.

Зазначили, що ворог намагався створити надзвичайну ситуацію в регіоні. На щастя, постраждалих немає.

Що відомо про ракети

Головна небезпека "Кинджалу" – величезна швидкість. Вона може розганяти до 4 кілометрів за секунду. Запускають такі ракети з літаків. Перехоплювати їх украй важко, для цього потрібні спеціалізовані протиракетні комплекси.

"Іскандер" натомість запускають із землі. Вона летить за зовсім іншою траєкторією, однак теж має високу швидкість – понад 8000 кілометрів на годину. Вартість однієї ракети сягає від 1 до 3 мільйонів доларів.

Удар по Кривому Рогу: що відомо

Росіяни поцілили по дамбі Карачунівського водосховища. Рівень води в річці Інгулець піднявся на 2 – 3 метри.

В ОП попереджали, що на місці удару є витік води. Існує ризик підтоплення окремих районів міста.

У місті оголосили евакуацію жителів понад 20 вулиць.

Докладніше – окупанти випустили 7 ракет по Кривому Рогу: відео