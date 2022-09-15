Загалом по Криворіжжю випустили 7 крилатих ракет, розповіли в ОК "Південь". Пошкоджено гідротехнічний об'єкт та транспортну інфраструктуру.
Важливо Окупанти ракетами вдарили по дамбі у Кривому Розі: наскільки критична ситуація в місті
Росіяни хотіли створити надзвичайну ситуацію
Ситуація у Кривому Розі перебуває під контролем рятувальних та аварійних служб. Триває ліквідація наслідків.
Зазначили, що ворог намагався створити надзвичайну ситуацію в регіоні. На щастя, постраждалих немає.
Що відомо про ракети
Головна небезпека "Кинджалу" – величезна швидкість. Вона може розганяти до 4 кілометрів за секунду. Запускають такі ракети з літаків. Перехоплювати їх украй важко, для цього потрібні спеціалізовані протиракетні комплекси.
"Іскандер" натомість запускають із землі. Вона летить за зовсім іншою траєкторією, однак теж має високу швидкість – понад 8000 кілометрів на годину. Вартість однієї ракети сягає від 1 до 3 мільйонів доларів.
Удар по Кривому Рогу: що відомо
- Росіяни поцілили по дамбі Карачунівського водосховища. Рівень води в річці Інгулець піднявся на 2 – 3 метри.
- В ОП попереджали, що на місці удару є витік води. Існує ризик підтоплення окремих районів міста.
- У місті оголосили евакуацію жителів понад 20 вулиць.
Докладніше – окупанти випустили 7 ракет по Кривому Рогу: відео