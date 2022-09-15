В общей сложности по Криворожью выпустили 7 крылатых ракет, рассказали в ОК "Юг". Поврежден гидротехнический объект и транспортная инфраструктура.

Важно Оккупанты ракетами ударили по дамбе в Кривом Роге: насколько критическая ситуация в городе

Россияне хотели создать чрезвычайную ситуацию

Ситуация в Кривом Роге находится под контролем спасательных и аварийных служб. Идет ликвидация последствий.

Враг пытался создать чрезвычайную ситуацию в регионе. К счастью, пострадавших нет.

Что известно о ракетах

Главная опасность "Кинжала" – огромная скорость. Она может разгоняться до 4 километров в секунду. Запускают такие ракеты с самолетов. Перехватывать их очень тяжело, для этого требуются специализированные противоракетные комплексы.

"Искандер" же запускают с земли. Эта ракета летит по совсем другой траекторией, однако тоже имеет высокую скорость – более 8000 километров в час. Стоимость одной ракеты составляет от 1 до 3 миллионов долларов.

Удар по Кривому Рогу: что известно

Россияне попали по дамбе Карачуновского водохранилища. Уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2 – 3 метра.

В ОП предупреждали, что на месте удара есть утечка воды. Есть риск подтопления отдельных районов города.

В городе объявили эвакуацию жителей более 20 улиц.

Подробнее – оккупанты выпустили 7 ракет по Кривому Рогу: видео