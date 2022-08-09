В эфире 24 канала военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков пояснил, что главная особенность "Кинжала" – огромная скорость.

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По его словам, в отношении разработки действительно больше тумана, чем реальных данных.

Она (ракета "Кинжал" – 24 канал) относится к так называемому "вундерваффе" путину. То есть такое чудо-оружие, как у Третьего рейха, поэтому его реальные характеристики крайне туманны. Известны лишь какие-то оборванные данные, которые часто отличаются от источника к источнику,

– сообщил Олег Катков.

"Если брать посредственно, - она твердотопливна и поднимается самолетом на высоту более 10 километров. Летит по такой квазибалистической траектории, разгоняясь на скорость до 4 километров в секунду. Это максимальная ее скорость", - рассказал Олег Катков.

Он добавил, что неизвестна точно дальность, сколько пролетает ракета. Оценочно, если брать верифицированный удар по Винницкой области , что подтверждено Воздушными силами Украины, возможно более 500 километров.

Выходит, что она эту дистанцию преодолевает просто за считанные секунды. И после этого начинается падение на цель, как у баллистической ракеты,

– сообщил Олег Катков.

Можно ли перехватить

"Перехват баллистических ракет – это астрономическая задача. Для этого необходимы специализированные противоракетные комплексы, которых нет на вооружении в Украине", – подчеркнул военный эксперт.

Он привел пример, что одна батарея противоракетного комплекса Patriot стоит около 1 млрд долларов. Специализированный комплекс THAAD, предназначенный для перехвата именно баллистических ракет, один стоит 2 миллиарда долларов . Это астрономические средства и для этого оружия огромная очередь на годы.

То есть перехват баллистических ракет – это сверхсложная задача. Если она имеющимися средствами противовоздушной обороны ВСУ решается, то это фантастика. Ведь эти комплексы не предназначены для этого,

– рассказал Олег Катков.

В чем проблема "Кинжала"

По словам военного эксперта, даже если ракету заметили на радарах и дали сигнал воздушной тревоги, то остается очень мало времени для того, чтобы добежать до укрытия. Это в случае, если сразу после того, как услышали сигнал воздушной тревоги, схватили тревожный рюкзак и побежали в бомбоубежище. Тем не менее, все понимаем, что за столько месяцев войны люди часто игнорируют сигналы воздушной тревоги.

Смотрите видео о российской ракете "Кинжал":

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