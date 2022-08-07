Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он также добавил фото из обстрелянного города.

Заметьте Против реактивной артиллерии ПВО бессильна, – Воздушные силы об обстрелах Харькова и Николаева

оккупанты заплатят за преступления

Андрей Ермак подчеркнул, что Николаев – украинский город свободных и сильных людей. После поражения на Юге оккупанты будут отвечать за свои преступления.

Николаев. Украинский город свободных и сильных людей. российские террористы и трусы заплатят за все, когда мы выбьем им зубы на Юге,

– подчеркнул Ермак.



Обстрелянный Николаев / Фото из телеграма Андрея Ермака

Обстрелы Николаева: последние новости

Весь день 6 августа российские захватчики били вдоль почти всей линии столкновения на границах Николаевской и Херсонской областей. В частности оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Березнеговатый – в результате обстрела известно по меньшей мере о 5 раненых. К сожалению, погибла пенсионерка.

В ночь на 6 августа россияне выпустили по Николаеву ракеты, повредив жилые дома. Всего в результате "прилетов" пострадали сразу 7 микрорайонов города. Два человека получили тяжелые ранения.

В ночь на 7 августа оккупанты обстреляли Николаев снова. Около 4 утра враг обстрелял промышленные предприятия в окрестностях города. К счастью, жертв и пострадавших нет.

К теме – оккупанты готовят наступление на Николаев: смотрите видео