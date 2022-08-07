На цьому наголосив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він також додав фото з обстріляного міста.

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Окупанти заплатять за злочини

Андрій Єрмак підкреслив, що Миколаїв є українським містом вільних та сильних людей. Після поразки на Півдні окупанти відповідатимуть за свої злочини.

Миколаїв. Українське місто вільних та сильних людей. російські терористи і боягузи заплатять за все, коли ми виб‘ємо їм зуби на Півдні,

– наголосив Єрмак.



Обстріляний Миколаїв / Фото з телеграму Андрія Єрмака

Обстріли Миколаєва: останні новини

Весь день 6 серпня російські загарбники гатили вздовж майже усієї лінії зіткнення на кордонах Миколаївської та Херсонської областей. Зокрема окупанти обстріляли з важкої артилерії селище Березнегувате – внаслідок обстрілу відомо про щонайменше 5 поранених. На жаль, загинула пенсіонерка.

У ніч на 6 серпня росіяни випустили по Миколаєву ракети, пошкодивши житлові будинки. Загалом унаслідок "прильотів" постраждали одразу 7 мікрорайонів міста. Двоє людей зазнали тяжких поранень.

У ніч на 7 серпня окупанти обстріляли Миколаїв знову. Близько 4 ранку ворог обстріляв промислові підприємства на околицях міста. На щастя, жертв та постраждалих немає.

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