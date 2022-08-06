На жаль, є інформація про одну загиблу та кількох поранених. Уночі від ворожого вогню вже потерпали 7 мікрорайонів обласного центру та низка громад регіону.

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Що відомо про наслідки чергового обстрілу Миколаївщини 6 серпня

Про черговий обстріл Миколаївщини о 14:39 повідомила очільниця місцевої облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва. Посадовиця підкреслила, що окупанти гатять вздовж майже усієї лінії зіткнення на кордонах Миколаївської та Херсонської областей.

Ворожа артилерія відкрила вогонь по селищу міського типу Березнегувате. Унаслідок обстрілу відомо про щонайменше 5 поранених. На жаль, не минулось без жертв – загинула пенсіонерка, яка все своє життя пропрацювала медсестрою.

Скільки горя та страждань окупанти вже принесли на нашу землю! Присвятивши усе життя допомозі людям, жінка загинула від ракет "асвабадітєлєй із руського міра". Країна-терорист продовжує вбивати нас. Їм байдуже, чи то діти, чи пенсіонери. Але ми вистоїмо, відіб'ємо цю навалу,

– наголосила Замазєєва.