Після вчорашніх ударів по Корабельному району, окупанти вночі вгатили ракетами по місту. Крім того, зафіксовано ворожий вогонь по Баштанському району.

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Актуальна ситуація у Миколаєві та Миколаївському районі

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що унаслідок удару росіян по Корабельному району обласного центру 5 серпня 21 людина отримала поранення, серед них – 13-річний підліток. Один чоловік, на жаль, загинув.

Разом з тим у ніч проти 6 серпня, близько 3:30, ворог завдав ракетних ударів по місту. Унаслідок "прильотів" важких поранень зазнали двоє людей. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, детальна інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич згодом уточнив, що унаслідок ракетних ударів постраждали одразу 7 мікрорайонів міста. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, частина ракети в одній з п'ятиповерхівок пробила перекриття і влетіла у квартиру.

Ворожа ракета влетіла у квартиру однієї із багатоповерхівок Миколаєва / Фото телеграм Олександра Сєнкевича

Вчора, 5 серпня, за інформацією Віталія Кіма, також були зафіксовані ворожі обстріли території села Новомиколаївка Первомайської громади. Вогонь окупанти пустили близько 11:00 – спалахнули будинок та дві господарські споруди, зафіксовано численні займання сухостою на прибудинкових територіях та у парковій зоні. Постраждалих, на щастя, немає.

Того ж дня унаслідок обстрілів росіян двічі спалахували пожежі хвойної підстилки на території Галицинівського лісового урочища, що у Миколаївському районі області.

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Обстріли Баштанського району

Близько 22:30 минулої доби ворог обстріляв село Червона Долина Широківської громади. Пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарські споруди у домогосподарствах, є влучання по автодорогах. Зафіксовано також удари росіян поблизу села Широке.

У ніч проти 6 серпня, близько 4:30, окупанти вчергове обстріляли район – зафіксовано удари поблизу сіл Поляна, Степове, Широке і Червона Долина. Станом на 8:00 тривають обстріли по Широківській громаді, інформації щодо постраждалих немає.

За останню добу інтенсивність обстрілів населених пунктів Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування, збільшилась. Так, вчора, 5 серпня, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків на відкритій території громади відбулося загоряння сухої трави, лісосмуги та пожнивних залишків. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо пошкоджень уточнюється,

– додав Віталій Кім.

До слова, у Вознесенському та Первомайському районах Миколаївської області минулий день та нинішня ніч минули відносно спокійно.

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Очільниця Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва додала, що сьогодні вночі від ворожих обстрілів загалом потерпали населені пункти Шевченківської, Первомайської, Галицинівської, Широківської та Березнегуватської громад.

Станом на ранок 6 серпня у миколаївських лікарнях перебувають 294 громадян, які постраждали від атак окупантів. Ще 82 потерпілих отримали медичну допомогу амбулаторно.

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