После вчерашних ударов по Корабельному району, оккупанты ночью били ракетами по городу. Кроме того, зафиксирован вражеский огонь по Баштанскому району.

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Актуальная ситуация в Николаеве и Николаевском районе

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в результате удара россиян по Корабельному району областного центра 5 августа 21 человек получил ранения, среди них – 13-летний подросток. Один человек, к сожалению, погиб.

Вместе с тем в ночь на 6 августа, около 3:30, враг нанес ракетные удары по городу. В результате "прилетов" тяжелые ранения получили два человека. Зафиксировано повреждение жилых домов, детальная информация о последствиях уточняется.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич впоследствии уточнил, что в результате ракетных ударов пострадали сразу 7 микрорайонов города. Зафиксированы повреждения жилых домов, часть ракеты в одной из пятиэтажек пробила перекрытие и влетела в квартиру.

Вражеская ракета влетела в квартиру одной из многоэтажек Николаева / Фото телеграм Александра Сенкевича

Вчера, 5 августа, по информации Виталия Кима, также были зафиксированы вражеские обстрелы территории села Новониколаевка Первомайской общины. Огонь оккупанты пустили около 11:00 – загорелись дом и два хозяйственных сооружения, зафиксированы многочисленные возгорания сухостоя на придомовых территориях и в парковой зоне. Пострадавших, к счастью, нет.

В тот же день в результате обстрелов россиян дважды загорались пожары хвойной подстилки на территории Галициновского лесного урочища Николаевского района области.

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Обстрелы Баштанского района

Около 22:30 за прошедшие сутки враг обстрелял село Красная Долина Широковской общины. Повреждены жилые дома и сельскохозяйственные сооружения в домохозяйствах, попадание по автодорогам. Зафиксированы также удары россиян вблизи села Широкое.

В ночь на 6 августа, около 4:30, в очередной раз зафиксированы удары вблизи сел Поляна, Степное, Широкое и Красная Долина. По состоянию на 8:00 продолжаются обстрелы по Широковскому обществу, информации о пострадавших нет.

За последние сутки интенсивность обстрелов населенных пунктов находящихся на линии разграничения Березнеговатской общины увеличилась. Так, вчера, 5 августа, в результате попадания боеприпасов и их обломков на открытой территории общины произошло возгорание сухой травы, лесной полосы и пожнивных остатков. Информация о пострадавших отсутствует. Информация о повреждениях уточняется,

– добавил Виталий Ким.

К слову, в Вознесенском и Первомайском районах Николаевской области прошедший день и нынешняя ночь прошли относительно спокойно.

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Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева добавила, что сегодня ночью от вражеских обстрелов в целом пострадали населенные пункты Шевченковской, Первомайской, Галицыновской, Широковской и Березнеговатской общин.

По состоянию на утро 6 августа в николаевских больницах находятся 294 граждан, пострадавших от атак оккупантов. Еще 82 потерпевших получили медицинскую помощь амбулаторно.

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