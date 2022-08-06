Про черговий вибух у місті повідомили місцеві ЗМІ за інформацією мешканців. За їх словами, він трапився біля захопленої будівлі поліції.

До теми В окупованій Макіївці ранкова "бавовна": ймовірно, детонує склад окупантів

Щойно в центрі Бердянська пролунав вибух біля захопленої будівлі міського відділу поліції,

– кажуть місцеві.

Вони також розповіли, що квартал оточили перелякані російські війська. Бердянці кажуть, що вибух було добре чути у всій центральній частині міста.

"Бавовна" для окупантів

Про вибухи та детонацію на складах ворога повідомляють майже кожного дня. Окупанти добряче налякані й панікують через це. Зокрема, в тимчасово окупованому Севастополі вночі 1 серпня почали лунати вибухи. "Бавовну" чули в різних районах міста.

Також 3 серпня повідомляли, що в тимчасово окупованій Макіївці спалахнула масштабна пожежа. Загорілась нафтобаза, вочевидь, важлива для окупантів. Це могла бути робота ЗСУ, але офіційно про це не казали. Було відомо, що масштабна пожежа охопила нафтобазу у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

Крім того, в окупованих районах Запорізької та Херсонської областей знову вибухали склади окупантів. Мовиться про Токмак та Бериславщину. У ще в Чорнобаївці 4 серпня ЗСУ знищили пункт управління 22 армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту росії.

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