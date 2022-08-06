Об очередном взрыве в городе сообщили местные СМИ, по информации жителей. По их словам, он случился у захваченного здания полиции.

К теме В оккупированной Макеевке утренний "хлопок": вероятно, детонирует состав оккупантов

Только что в центре Бердянска раздался взрыв возле захваченного здания городского отдела полиции,

– говорят местные.

Они также рассказали, что квартал оцепили испуганные российские войска. Бердянцы говорят, что взрыв был хорошо слышен во всей центральной части города.

"Хлопок" для оккупантов

О взрывах и детонации на складах врага сообщают почти каждый день. Оккупанты изрядно напуганы и паникуют из-за этого. В частности, во временно оккупированном Севастополе ночью 1 августа начались взрывы. "Хлопок" слышали в разных районах города.

Также 3 августа сообщалось, что во временно оккупированной Макеевке вспыхнул масштабный пожар. Загорелась нефтебаза, очевидно, важная для оккупантов. Это могла быть работа ВСУ, но официально об этом не говорили. Было известно, что масштабный пожар охватил нефтебазу во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.

Кроме того, в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей снова взрывались склады оккупантов. Речь идет о Токмаке и Бериславщине. А еще в Чернобаевке 4 августа ВСУ уничтожили пункт управления 22 армейского корпуса береговых войск черноморского флота России.

Вы должны знать об удивительной работе ВСУ в Херсонской области: смотрите видео