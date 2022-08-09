Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что трудно определить цель, куда эта ракета должна была попасть, но не попала и слава Богу – большое спасибо нашим силам противовоздушной обороны.

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Сергей Братчук спикер Одесской ОВА Россияне потеряли 6,5 миллионов долларов в небе над Одесщиной и еще стоит умножить эту сумму на 3, ведь именно столько ракет удалось уничтожить в небе над Черкасщиной.

Что известно о действиях ВСУ на Юге

Возле города Снигиревка Николаевской области ВСУ атаковали врага. россияне потеряли личный состав, а также оружие и технику.

По данным оперативного командования "Юг", российские оккупанты продолжают ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, однако существенных изменений в составе и положении не произошло.

Также россияне пытались опробовать украинские позиции единичными и групповыми вертолетными ударами. Однако не добились успеха, а у нас нет потерь.

Детальнее об успехах украинского ПВО: смотрите видео разговоры с Сергеем Братчуком

В Николаевской и Одесской областях обнаружили диверсантов

️В результате контрдиверсионных мероприятий на выходных в Николаевской области:

начали ориентировочно 20 производств;

задержали 5 человек, находящихся в розыске;

обнаружили оборудование, регистрировавшее фейковые учетные записи.

Кроме того, в Одесской области продолжили выявлять и задерживать не просто нарушителей, а собирателей информации о расположении стратегических объектов, объектов критической инфраструктуры, фортификационных сооружений и перемещений подразделений Сил обороны.

"Все фигуранты указанных событий переданы в компетентные органы для реагирования", – сообщило командование "Юга".

Также людей призывали реагировать на сигналы воздушной тревоги и не подвергать себя опасности.