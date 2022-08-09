Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що важко визначити ціль, куди ця ракета мала влучити, але не влучила і слава Богу – велика подяка нашим силам протиповітряної оборони.
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Росіяни втратили 6,5 мільйонів доларів у небі над Одещиною і ще варто помножити цю суму на 3, адже ще саме стільки ракет вдалось знищити у небі над Черкащиною.
Що відомо про дії ЗСУ на Півдні
Біля міста Снігурівка, що на Миколаївщині, ЗСУ атакували ворога. росіяни втратили особовий склад, а також зброю та техніку.
За даними оперативного командування "Південь", російські окупанти продовжують ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, проте суттєвих змін у складі та положенні не відбулося.
Також росіяни намагались випробувати українські позиції поодинокими та груповими гелікоптерними ударами. Проте не досягли успіху, а у нас немає втрат.
Детальніше про успіхи української ППО: дивіться відео розмови із Сергієм Братчуком
На Миколаївщині та Одещині виявили диверсантів
️У результаті контрдиверсійних заходів на вихідних на Миколаївщині:
- почали орієнтовно 20 проваджень;
- затримали 5 осіб, які перебувають в розшуку;
- виявили обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи.
Окрім того, на Одещині продовжили виявляти та затримувати не просто порушників, а збирачів інформації про розташування стратегічних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, фортифікаційних споруд та переміщень підрозділів Сил оборони.
"Усі фігуранти зазначених подій передані у компетентні органи для реагування", – повідомило командування "Півдня".
Також людей закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги та не наражати себе на небезпеку.