Де збили ворожі ракети

Ракети типу "Калібр" запустили близько 10 години ранку. На щастя, всі снаряди збили наші сили ППО.

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Сьогодні, 8 серпня, близько 10:00 із південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Протиповітряною обороною Повітряних Сил збито усі цілі,

– розповіли наші військові.

Одну російську ракету збили бійці в Одеській області, а решту три – в центральній частині України.

Уламки однієї ракети впали на цивільний об'єкт

Одну російську ракету збили в небі над Уманським районом Черкаської області. Уламки смертоносного снаряда впали на об'єкт цивільної інфраструктури. На жаль, 2 людей постраждали. Їх вже відвезли у лікарню.

Крім того, на місці події спалахнула пожежа. Площа загоряння сягнула 70 квадратних метрів. Гасити вогонь довелося 10 рятувальникам.

Додамо, що зранку росіяни також обстріляли Харків. По місту ворог гатив з реактивних систем залпового вогню "Ураган". На жаль, одна людина загинула, а ще двоє – зазнали поранень. Водночас 22 касетні снаряди не розірвалися. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Вони фіксують наслідки злочинів російських окупантів.

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