Двоє людей зазнали поранення, повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець. Про звуки вибухів в Умані повідомляли під час масової повітряної тривоги.

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Спалахнула пожежа

Постраждалих оперативно госпіталізували. Табурець нагадав місцевим, що важливо дотримуватись правил реагування на повітряну тривогу.

У ДСНС повідомили, що виникла пожежа. Її площа сягнула 70 квадртаних метрів. До гасіння залучили 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.



Виникла пожежа / Фото ДСНС

Що цьому передувало

Повітряну тривогу у багатьох областях оголосили близько 10:15. Згодом в місцевих телеграм-каналах повідомили, що в Умані чути звуки вибухів. Зазначали, що у місцях ймовірних "прильотів" здіймається дим. Після цього вже з'явилось офіційне повідомлення від влади.