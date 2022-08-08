Сирени почали лунати близько 10:15. Однак після 10:45 пішли масові відбої.

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Де лунали вибухи

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти наносять удари по Харкову. Він просив людей не покидати безпечних місць.

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що після вибухів на околицях міста здійнявся дим. Синєгубов додав, що є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі.

В Умані, що на Черкащині, місцеві мешканці теж чули вибухи. Кажуть про дим над містом. Однак офіційної інформації немає. Можливо, спрацювала система ППО.

Де оголосили повітряну тривогу

Київ та Київська область,

Одеська,

Кіровоградська,

Черкаська,

Вінницька,

Хмельницька,

Чернівецька,

Івано-Франківська,

Закарпатська,

Львівська,

Тернопільська,

Волинська,

Рівненська,

Харківська,

Донецька,

Луганська області.

Алгоритм дій

Коли лунають сирени, слід йти в укриття. Там потрібно перебувати, поки не оголосять відбій. Про нього скажуть з офіційних ресурсів.

Якщо поруч немає укриття, рекомендують хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. На вулиці бути особливо небезпечно.

В жодному разі не можна публікувати у мережі фото чи відео вибухів або "прильотів". Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.

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