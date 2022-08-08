Сирени почали лунати близько 10:15. Однак після 10:45 пішли масові відбої.

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Де лунали вибухи

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти наносять удари по Харкову. Він просив людей не покидати безпечних місць.

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що після вибухів на околицях міста здійнявся дим. Синєгубов додав, що є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі.

В Умані, що на Черкащині, місцеві мешканці теж чули вибухи. Кажуть про дим над містом. Однак офіційної інформації немає. Можливо, спрацювала система ППО.

Де оголосили повітряну тривогу

  • Київ та Київська область,
  • Одеська,
  • Кіровоградська,
  • Черкаська,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька,
  • Івано-Франківська,
  • Закарпатська,
  • Львівська,
  • Тернопільська,
  • Волинська,
  • Рівненська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Луганська області.

Алгоритм дій

  • Коли лунають сирени, слід йти в укриття. Там потрібно перебувати, поки не оголосять відбій. Про нього скажуть з офіційних ресурсів.
  • Якщо поруч немає укриття, рекомендують хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. На вулиці бути особливо небезпечно.
  • В жодному разі не можна публікувати у мережі фото чи відео вибухів або "прильотів". Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.

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