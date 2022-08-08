Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову. Он попросил людей не покидать безопасные места.

Важно Ночью было 5 запусков ракет по Харьковщине: в результате одного из ударов погибла 72-летняя женщина

В местных телеграмм-каналах сообщают, что после взрывов в окрестностях города взвился дым. Синегубов добавил, что есть предварительная информация о пострадавшем в Шевченковском районе.

Где объявили воздушную тревогу

Киев и Киевская область,

Одесская,

Николаевская,

Кировоградская,

Черкасская,

Винницкая,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Ивано-Франковская,

Закарпатская,

Львовская,

Тернопольская,

Волынская,

Ровенская,

Харьковская,

Донецкая,

Луганская область.

Алгоритм действий