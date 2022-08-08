За даними Повітряного командування "Південь", ворожу ракету окупанти випустили з підводного човна у Чорному морі.

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8 серпня, приблизно о 10:00, у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вдалося знищити крилату ракету морського базування типу "Калібр".

"Дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку", – закликали у пресслужбі Повітряного командування "Південь".

Ракетні обстріли Одещини

росія не припиняє обстрілів українським мирних міст та сіл. 6 серпня ворог знову вдарив по Одещині. Наші військові повідомили, що російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в районі населеного пункту Миколаївка Одеської області.

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджував на тому, щоб не допустити просування наших військ.

Якою була ситуація на інших напрямках