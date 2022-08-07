росіяни намагаються створити видимість активної діяльності своїх агентів в Україні. Громадян просять не вірити ніяким чуткам та споживати інформацію лише з офіційних джерел.

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Братчук радить окупантам стрибати з Антонівського мосту

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що російські окупанти не можуть досягнути жодних успіхів на фронті та не мають жодних перспектив на полі бою, тому намагаються сіяти паніку за допомогою чуток. Зокрема, вони почали брехати, що місцева влада на Одещині отримала розпорядження про евакуацію мирного населення, адже росіяни готуються атакувати.

Звісно, це відверта брехня, і для того, щоб переконатися у цьому, потрібно просто подивитися на карту бойових дій. російські окупанти не можуть просунутися навіть у напрямку Миколаєва, а на Херсонщині завдяки ЗСУ мають дуже великі проблеми із втриманням зайнятих позицій. Відповідно, єдина небезпека для мешканців Одеси та області – ракетні обстріли.

росіяни намагаються створити картинку присутності колаборантів, вони ледве нашкребли 20 осіб для фото біля Антонівського моста. Моя порада – міст ще трішки цілий, можете одразу з нього стрибнути,

– сказав Братчук.

Також він попросив не розганяти фейків окупантів, а поширювати інформацію про заборону на купання та відвідини пляжів.

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