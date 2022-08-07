россияне пытаются создать видимость активной деятельности своих агентов в Украине. Граждан просят не верить никаким слухам и потреблять информацию только из официальных источников.

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Братчук советует оккупантам прыгать с Антоновского моста

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что российские оккупанты не могут достичь никаких успехов на фронте и не имеют никаких перспектив на поле боя, поэтому пытаются сеять панику с помощью слухов. В частности, они начали врать, что местные власти в Одесской области получили распоряжение об эвакуации мирного населения, ведь россияне готовятся атаковать.

Конечно, это откровенная ложь, и для того чтобы убедиться в этом, нужно просто посмотреть на карту боевых действий. российские оккупанты не могут продвинуться даже в направлении Николаева, а в Херсонской области благодаря ВСУ испытывают очень большие проблемы с удержанием занятых позиций. Соответственно, единственная опасность для жителей Одессы и области – ракетные обстрелы.

россияне пытаются создать картинку присутствия коллаборантов, они едва нашкребли 20 человек для фото возле Антоновского моста. Мой совет – мост еще немного целый, можете сразу с него прыгнуть,

– сказал Братчук.

Также он попросил не разгонять фейков оккупантов, а распространять информацию о запрете на купание и посещение пляжей.

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