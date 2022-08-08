Збій системи оповіщення на Вінниччині стався ввечері 7 серпня. Пояснив цей небезпечний інцидент аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.
Раніше Збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці оцінюють у 240 мільйонів гривень
Вінницю атакували з авіакомплексу "Кинджал"
Експерт зазначив, що система могла не спрацювати через тип ракет, які запустив ворог. З "Кинджалу" випускають гіперзвукові ракети.
"Фішка" таких ракет у тому, що їх складно перехопити через дуже високу їхню швидкість,
– наголосив Бєлєсков.
Що відомо про авіаційний комплекс "Кинджал" / Зображення Вінницької облради
"Кинджал" прийнятий на озброєння у 2017 році
Зазначимо, що авіаційний комплекс "Кинджал" був прийнятий на озброєння держави-агресорки у 2017 році. Ба більше, його представив публіці у 2018 році владімір путін.
Роль літака-носія виконує надзвуковий винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії МіГ-31, також платформою дя запуску ракет може служити і літак стратегічної авіації Ту-22М3.
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Що відомо про ракетний обстріл Вінниччини 7 серпня:
- У Вінницькій області ввечері 7 серпня повідомили про одразу кілька "прильотів". Усі – по військових об'єктах в регіоні.
- Сирени увімкнули вже після вибухів. Повітряна тривога поширилась згодом по всій території України.
- За попередньою інформацією, на Вінниччині внаслідок ракетного удару є постраждалі. Їхня кількість – наразі невідома.
- Причини збою системи оповіщення з'ясовували відповіді служби.
Дивіться у відео – що відомо про ситуацію на фронті 8 серпня: