Збій системи оповіщення на Вінниччині стався ввечері 7 серпня. Пояснив цей небезпечний інцидент аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Раніше Збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці оцінюють у 240 мільйонів гривень

Вінницю атакували з авіакомплексу "Кинджал"

Експерт зазначив, що система могла не спрацювати через тип ракет, які запустив ворог. З "Кинджалу" випускають гіперзвукові ракети.

"Фішка" таких ракет у тому, що їх складно перехопити через дуже високу їхню швидкість,

– наголосив Бєлєсков.

Що відомо про авіаційний комплекс "Кинджал" / Зображення Вінницької облради

"Кинджал" прийнятий на озброєння у 2017 році

Зазначимо, що авіаційний комплекс "Кинджал" був прийнятий на озброєння держави-агресорки у 2017 році. Ба більше, його представив публіці у 2018 році владімір путін.

Роль літака-носія виконує надзвуковий винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії МіГ-31, також платформою дя запуску ракет може служити і літак стратегічної авіації Ту-22М3.

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Що відомо про ракетний обстріл Вінниччини 7 серпня:

У Вінницькій області ввечері 7 серпня повідомили про одразу кілька "прильотів". Усі – по військових об'єктах в регіоні.

Сирени увімкнули вже після вибухів. Повітряна тривога поширилась згодом по всій території України.

За попередньою інформацією, на Вінниччині внаслідок ракетного удару є постраждалі. Їхня кількість – наразі невідома.

Причини збою системи оповіщення з'ясовували відповіді служби.

Дивіться у відео – що відомо про ситуацію на фронті 8 серпня: