Сбой системы оповещения в Винницкой области произошел вечером 7 августа. Объяснил этот опасный инцидент аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.
Ранее Ущерб в результате ракетного удара по Виннице оценивают в 240 миллионов гривен
Винницу атаковали с авиакомплекса "Кинжал"
Эксперт отметил, что система могла не сработать из-за типа ракет, запущенных врагом. Из "Кинжала" выпускают гиперзвуковые ракеты.
"Фишка" таких ракет в том, что их сложно перехватить из-за очень высокой их скорости,
– подчеркнул Белесков.
Что известно об авиационном комплексе "Кинжал" / Изображение Винницкого облсовета
"Кинжал" принят на вооружение в 2017 году
Отметим, что авиационный комплекс "Кинжал" был принят на вооружение государства-агрессора в 2017 году. Более того, его представил публике в 2018 году владимир путин.
Роль самолета-носителя выполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31, также платформой для запуска ракет может служить и самолет стратегической авиации Ту-22М3.
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Что известно о ракетном обстреле Винницкой области 7 августа:
- В Винницкой области вечером 7 августа сообщили о сразу нескольких "прилетах". Все – по военным объектам в регионе.
- Сирены включились уже после взрывов. Воздушная тревога вскоре распространилась по всей территории Украины.
- По предварительной информации, в Винницкой области в результате ракетного удара есть пострадавшие. Их количество – пока неизвестно.
- Причины сбоя системы оповещения выясняли соответствующие службы.
Смотрите в видео – что известно о ситуации на фронте 8 августа: