Сбой системы оповещения в Винницкой области произошел вечером 7 августа. Объяснил этот опасный инцидент аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

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Винницу атаковали с авиакомплекса "Кинжал"

Эксперт отметил, что система могла не сработать из-за типа ракет, запущенных врагом. Из "Кинжала" выпускают гиперзвуковые ракеты.

"Фишка" таких ракет в том, что их сложно перехватить из-за очень высокой их скорости,

– подчеркнул Белесков.

Что известно об авиационном комплексе "Кинжал" / Изображение Винницкого облсовета

"Кинжал" принят на вооружение в 2017 году

Отметим, что авиационный комплекс "Кинжал" был принят на вооружение государства-агрессора в 2017 году. Более того, его представил публике в 2018 году владимир путин.

Роль самолета-носителя выполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31, также платформой для запуска ракет может служить и самолет стратегической авиации Ту-22М3.

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Что известно о ракетном обстреле Винницкой области 7 августа:

В Винницкой области вечером 7 августа сообщили о сразу нескольких "прилетах". Все – по военным объектам в регионе.

Сирены включились уже после взрывов. Воздушная тревога вскоре распространилась по всей территории Украины.

По предварительной информации, в Винницкой области в результате ракетного удара есть пострадавшие. Их количество – пока неизвестно.

Причины сбоя системы оповещения выясняли соответствующие службы.

Смотрите в видео – что известно о ситуации на фронте 8 августа: