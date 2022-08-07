Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Речь идет о ракетных ударах по Винничине, которые нанесли россияне вечером.

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Какой был диапазон между взрывами и сиренами

Тревогу в Винницкой области объявили в 19:45. А уже через 3 минуты начали появляться первые сообщения о том, что жители областного центра слышат звуки, похожие на взрывы. Тогда мэр Винницы обратился к горожанам и успокоил, что на территории их общины ничего не произошло. Однако он и не отрицал, что взрывы были рядом.

Вечером 7 августа рашисты "поздравили" Воздушные Силы с профессиональным праздником. Выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности,

– написали в Воздушных силах.

Также соответствующие службы пытаются установить тип ракет, которыми россияне атаковали на этот раз. Подробную информацию об ударе сообщат позже.

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