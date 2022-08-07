Окупанти зруйнували будинок побуту "Ювілейний" та Будинок офіцерів

Мер Вінниці Сергій Моргунов, коментуючи ліквідацію наслідків теракту, сказав, що збитки від ракетного удару складають близько 240 мільйонів гривень. При цьому Моргунов зазначив, що в цю суму він не врахував зруйновані приміщення будинку побуту "Ювілейний" та Будинку офіцерів.

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Міський голова Вінниці наголосив на важливості швидко та оперативно відновити будинки вінничан, які постраждали від обстрілу.

У терміновому порядку замінюємо зірвані вибуховою хвилею дахи. Коштом бюджету встановимо вікна у під'їздах

– сказав Моргунов.

Він повідомив, що місцева влада разом з міжнародними фондами замінить побиті вікна у квартирах родин, які перебувають у найбільш скрутному становищі

"Робимо все можливе, щоб підтримати постраждалих від теракту. Але ніщо не втамує біль тих, хто втратив своїх близьких 14 липня. Цього Вінниця ніколи не пробачить російським нелюдам", – резюмував Моргунов.

Раніше очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов інформував, що представники Посольств Швейцарії та Ізраїлю долучаться до відновлення вінницького Будинку Офіцерів.

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