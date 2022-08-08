Об этом уточнили в Командовании Воздушных сил ВСУ. Ранее эксперты предполагали, что именно из-за типа ракет не сработала система оповещения в Винницкой области.

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Носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31

Украинские рассказали, что оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал", носителем которой является истребитель Миг-31. Также можно использовать бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

Это самый новый тип ракет, которые имеет на вооружении Россия. После принятия на вооружение в 2018 году, их выпущено всего несколько десятков,

– объяснили в воздушных силах.