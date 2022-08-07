Генштаб ВСУ в вечерней сводке 7 августа сообщал, что есть угроза ракетных ударов по территории Украины. Людей призывали не игнорировать уведомления об опасности, сообщает 24 канал.

Обратите внимание В Виннице сообщают о взрывах: в области объявили тревогу

В каких областях слышали взрывы

Пользователи соцсетей по состоянию на 20:25 сообщают, что слышали взрывы в Виннице, Умани, Черкассах, Кременчуге, Кировоградской области.

В Винницкой мэрии заявили, что чрезвычайные ситуации на территории Винницкой городской территориальной общины не зафиксировали. Людей просят сохранять спокойствие и не выходить из укрытий до завершения воздушной тревоги.

Виталий Малецкий – мэр Кременчуга – рассказал, что был слышен звук, похожий на взрыв. В то же время, на территории города не зафиксировали чрезвычайных ситуаций. Мэр призвал сохранять спокойствие и ожидать официальной обновленной информации.

Был слышен звук, похожий на взрыв. На территории Кременчуга чрезвычайные ситуации не зафиксированы,

– заявил Малецкий.

Инна Примак – пресс-секретарь Кировоградской ОВА – сообщила, что пока не зафиксировали информацию о взрывах от служб в Кропивницком и Кировоградской области. Информацию уточняют.

"По Черкасской и Полтавской областям были слышны взрывы, но информации от граждан не поступало", – заявила Примак.

Примите во внимание! Украинцам напоминают, что нужно доверять только информации из официальных источников.

россияне снова обстреляли ЗАЭС

российские оккупанты вечером 6 августа снова обстреляли ЗАЭС. В этот раз враг чудом не попал в контейнеры отработанного ядерного топлива. Общее их количество – 174. Они хранятся под открытым небом рядом с местами обстрела.

россияне повредили:

3 датчика радиационного мониторинга;

800 квадратных метров оконных поверхностей.

В результате обстрела пострадал один человек. Это – работник ЗАЭС. Его госпитализировали в местную больницу с осколочным ранением. Детали о самочувствии пострадавшего пока не раскрывают.

Оккупанты обстреляли частный сектор в Славянске

Захватчики утром 7 августа снова обстреляли Славянск. Враг попал в частный сектор в центре города. К счастью, жертв или пострадавших не было. Местные жители призывали быть максимально осторожными.

Заметьте – в МАГАТЭ наконец-то отреагировали на обстрел ЗАЭС: смотрите видео