Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 7 серпня повідомляв, що є загроза ракетних ударів по території України. Людей закликали не ігнорувати сповіщення про небезпеку.

Зауважте У Вінниці повідомляють про вибухи: у мерії розповіли подробиці

В яких областях чули вибухи

Користувачі соцмереж станом на 20:25 повідомляють, що чули вибухи у Вінниці, Умані, Черкасах, Кременчуці, Кіровоградській області.

У Вінницькій мерії повідомили, що надзвичайних ситуацій на території Вінницької міської територіальної громади не зафіксували. Людей просять зберігати спокій та не виходити з укриттів до завершення повітряної тривоги.

Віталій Малецький – мер Кременчука – розповів, що було чутно звук, схожий на вибух. Водночас на території міста не зафіксували надзвичайних ситуацій. Мер закликав зберігати спокій та очікувати на офіційну оновлену інформацію.

Було чутно звук схожий на вибух. На території Кременчука надзвичайних ситуацій не зафіксовано,

– заявив Малецький.

Зауважте! Українцям нагадують, що потрібно довіряти лише інформації з офіційних джерел.

росіяни знову обстріляли ЗАЕС

російські окупанти увечері 6 серпня знову обстріляли ЗАЕС. Цього разу ворог дивом не влучив у контейнери відпрацьованого ядерного палива. Загальна їхня кількість – 174. Вони зберігаються просто неба поруч із місцями обстрілу.