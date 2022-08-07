Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 7 серпня. Українські захисники та захисниці вже 165 днів героїчно обороняють рідну землю.

Зауважте У Генштабі розповіли, де російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ

Неподалік Вірнопілля окупанти намагалися вести штурмові дії. Українські воїни придушили цю недолугу спробу та відкинули ворога назад,

– мовиться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку ворог відкривав вогонь поблизу:

Довгенького;

Великої Комишувахи;

Сулигівки;

Рідного;

Богородичного;

Краснопілля.

Окупанти зазнали втрат, коли намагалися провести розвідку боєм поблизу Богородичного та Долини.

Окрім того, українців попередили, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно відкладати всі справи й негайно йти в укриття цивільного захисту. Станом на 7 серпня зберігається загроза завдання ракетних ударів по всій території України.

Втрати ворога

Станом на 7 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати понад 42 200 окупантів. Також українські герої знищили:

1 805 танків;

4 055 бойових броньованих машин;

958 артилерійських систем;

260 реактивних систем залпового вогню;

132 засоби ППО;

223 літаки;

191 гелікоптер;

750 безпілотників;

182 крилаті ракети.

Зауважте – як ЗСУ готуються до зустрічі з ворогом: дивіться відео