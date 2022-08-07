Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу. Там доповіли про ситуацію на лінії зіткнення станом на 18 годину.

Де були спроби прориву 7 серпня

Російські війська робили все, щоб прорвати оборону наших військ у напрямках кількох населених пунктів. Зокрема це зафіксували біля:

Красногорівки;

Авдіївки;

Пісків;

Мар'їнки.

Досягти цілей окупантам не вдалося, проте бойові дії станом на вечір у більшості з цих точок ще тривають. Також силами однієї розвідувальної групи ворог намагався визначити систему оборони наших військ неподалік Білогорівки. Проте цих розвідників вчасно виявили та знешкодили.

Які цілі у військ окупантів

Наразі росіяни зосереджують свої зусилля на тому, щоб встановити повний контроль над територіями Луганської та Донецької областей. Також вони посилюють оборону для утримання захоплених раніше районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Окрім цього, окремі російські групи створюють сприятливі умови для відновлення наступу на окремих напрямках. Незмінною залишається ситуація в Чорному морі, де продовжується блокування морських комунікацій України.