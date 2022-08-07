Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба. Там доложили о ситуации на линии столкновения по состоянию на 18 часов.

Где были попытки прорыва 7 августа

Российские войска делали все, чтобы прорвать оборону наших войск в направлении нескольких населенных пунктов. В частности, это зафиксировали около:

Красногоровки;

Авдеевки;

Песков;

Марьинки.

Достичь целей оккупантам не удалось, однако боевые действия по состоянию на вечер у большинства из этих точек еще продолжаются,

Какие цели у войск оккупантов

В настоящее время россияне сосредоточивают свои усилия на том, чтобы установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей. Также они усиливают оборону для удержания ранее захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Кроме того, отдельные российские группы создают благоприятные условия для возобновления наступления на отдельных направлениях. Неизменной остается ситуация в Черном море, где продолжается блокировка морских коммуникаций Украины.