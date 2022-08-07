В строительстве Генштаба доложили о ситуации на фронте. Далее можно увидеть актуальную карту боевых действий.

Читайте также Ракетный обстрел Харькова, вопиющие потери врага на Юге: основное за 165 день войны

На Донбассе ВСУ отбивают вражеские штурмы

В Славянском направлении россияне обстреливают населенные пункты. Гатыли, в частности, из артиллерии разных типов в районах Большой Камышевахи, Бражковки, Вернополья, Сулиговки, Карнауховки, Родного, Дибривного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки и Залимана.

оккупанты привлекают комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить ведение воздушной разведки. Они наступали в районе Богородичного и Долины, но успеха не имели.

В Краматорском направлении враг открывал огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Обстрелы были в районах населенных пунктов Краматорск, Карповка, Северск, Верхнекаменное, Переездное, Григоровка, Донецкое, Райгородок, Звановка и Ивано-Дарьевка. Самолетами штурмовой авиации оккупанты нанесли авиаудару возле Спирного.

россияне хотели наступать на Верхнекаменское, но наши защитники их отогнали.

Кроме того, захватчики обстреливали окрестности Бахмута, Константиновки, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Шумов, Кодемы, Белогоровки, Ивановки, Веселой Долины и Бахмутского, ударили вблизи Зайцева и Бахмута.

Штурмовые действия враг вел на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Однако наши бойцы удержали позиции и отбросили кафиров назад.

Сейчас россияне наступают на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево. Там идут бои.

Также враг нанес авиационные удары возле Никольского, Каменки, Авдеевки, Владимировки и Марьинки. Оккупанты наступали в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, успеха не имели и отошли.

В Харьковской области захватчики также обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. С вертолетов нанесли авиаудары возле Верхнего Салтова и Пришиба.



Бои на Донбассе / Карта Liveuamap

На Юге захватчики пытаются удержать позиции

В Новопавловском и Запорожском направлениях россияне стреляют из ствольной и реактивной артиллерии. В частности, в районах населенных пунктов Полтавка, Степное, Трудовое, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка, Новополь, Владимировка, Новоселка, Малая Токмачка, Времевка, Орехов, Железнодорожное, Степногорск, Темировка, Волшебное. Враг привлек авиацию возле Веселого, Новоданиловки, Малых Щербаков и Новоселки.

Также на Юге готовят из танков и всего спектра артиллерии по линии столкновения и в глубине обороны. россияне пытаются удержать занятые позиции. Они нанесли авиаудары возле Андреевки, Белогорки и Большого Артакового. Кроме того, вели интенсивную воздушную разведку беспилотниками.



Ситуация на Юге / Карта Liveuamap

В былорусе развертывают дополнительные силы ПВО

В Генштабе отметили, что на территории Беларуси российские войска развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.

На Северском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки Сумской области.



Карта боевых действий / Карта Liveuamap

Смотрите больше – россияне готовят широкомасштабное наступление на Николаев: видео