Ситуация в Донбассе остается горячей. Об этом говорится в сводках Генерального штаба по состоянию на 6 часов утра 8 августа.
Интересно ВСУ подтвердили новые попадания по Антоновскому и Каховскому мостам: есть и уничтожение вражеских баз
Что происходит на Севере
На Волынском и Полесском направлениях враг увеличивает количество систем противовоздушной обороны. На Северском – содержит свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Карта боевых действий в Украине / Карта Liveuamap
Ситуация в Харьковской области
россияне били из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Огонь накрыл гражданскую инфраструктуру возле Золочева, Прудянки, Дементиевки, Питомника, Русской Лозовой, Кутузовки, Старого Салтова, Чугуева, Асеевки и т.д.
Авиационный удар противник нанес возле Гусаровки и Верхнего Салтова. Кроме того, захватчики вели активную воздушную разведку в регионе.
Оккупанты гатили по Харьковщине / Карта Liveuamap
Что происходит на Востоке Украины
На Славянском направлении русская армия обстреляла Большую Камышеваху, Вернополье, Сулиговку, Богородичное, Норцовку, Долину и другие населенные пункты.
На Краматорском направлении враг бил из танков, ствольной и реактивной артиллерии около Краматорска, Северска, Серебрянки, Григоровки и Спорного. путинские солдаты вели наступление у Верхнекаменского. Так они хотели улучшить свое тактическое положение, но, понеся потери, были вынуждены отойти.
Под вражеский огонь попала гражданская и военная инфраструктуры Бахмутского направления. Там россияне также активно вели разведку. Наши защитники обезвредили вражеские разведывательные группы у Бахмутского, Бахмута и Яковлевки. Кроме того, у Бахмута, Зайцево, Яковлевки и Вершины россияне вели неудачный штурм.
Читайте также Россия может ускорить подготовку псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, – ISW
На Авдеевском направлении путинские солдаты наступали на Пески, Невельское и Авдеевку, но ВСУ их отбили.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел огонь у Новомихайловки, Константиновки, Орехова, Новоданиловки, Времовки, Новоселки, Белогорья, Степного и Полтавки. Возле Марьинки и Шевченко захватчики шли в наступление, но ВСУ отбросили их точным огнем.
Боевые действия на Востоке Украины / Карта Liveuamap
Ситуация на Юге Украины
На Южнобужском направлении россияне прилагают основные усилия к тому, чтобы не дать ВСУ продвинуться. Кроме того, они активно проводят разведку с помощью беспилотников и обстреливают населенные пункты и линию столкновения.
Что происходит в южных регионах / Карта Liveuamap
Это может вас заинтересовать – в Херсоне россияне заминировали коммуникации: видео