Ситуація на Донбасі залишається гарячою. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу станом на 6 годину ранку 8 серпня.

Цікаво ЗСУ підтвердили нові влучання по Антонівському й Каховському мостах: є й знищення ворожих баз

Що відбувається на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ворог збільшує кількість систем протиповітряної оборони. На Сіверському – утримує свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей.



Карта бойових дій в Україні / Мапа Liveuamap

Ситуація на Харківщині

росіяни гатили зі ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Вогонь накрив цивільну інфраструктуру біля Золочева, Прудянки, Дементіївки, Питомника, Руської Лозової, Кутузівки, Старого Салтова, Чугуєва, Асіївки тощо.

Авіаційного удару противник завдав біля Гусарівки та Верхнього Салтова. Крім того, загарбники вели активну повітряну розвідку в регіоні.



Окупанти гатили по Харківщині / Карта Liveuamap

Що відбувається на Сході України

На Слов'янському напрямку російська армія обстріляла Велику Комишуваху, Вірнопілля, Сулигівку, Богородичне, Норцівку, Долину та інші населені пункти.

На Краматорському напрямку ворог гатив з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Григорівки та Спірного. путінські солдати вели наступ біля Верхньокам'янського. Так вони хотіли покращити своє тактичне положення, але, зазнавши втрат, були змушені відійти.

Під ворожий вогонь потрапила цивільна та військова інфраструктури Бахмутського напрямку. Там росіяни також активно вели розвідку. Наші захисники знешкодили ворожі розвідувальні групи біля Бахмутського, Бахмута та Яковлівки. Крім того, біля Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини росіяни вели невдалий штурм.

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На Авдіївському напрямку путінські солдати наступали на Піски, Невельське та Авдіївку, але ЗСУ їх відбили.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів вогонь біля Новомихайлівки, Костянтинівки, Оріхова, Новоданилівки, Времівки, Новосілки, Білогір'я, Степового і Полтавка. Біля Мар'їнки та Шевченко загарбники йшли у наступ, але ЗСУ відкинули їх влучним вогнем.



Бойові дії на Сході України / Карта Liveuamap

Ситуація на Півдні України

На Південнобузькому напрямку росіяни докладають основних зусиль до того, щоб не дати ЗСУ просунутися. Крім того, вони активно ведуть розвідку за допомогою безпілотників та обстрілюють населені пункти й лінію зіткнення.

Зверніть увагу! У Чорному морі вороже корабельне угруповання продовжує виконувати визначені завдання. Через це зберігається загроза завдання ракетних ударів по всій території України.



Що відбувається у південних регіонах / Карта Liveuamap

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