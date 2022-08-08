Накануне президент Зеленский подчеркнул, что проведение псевдореферендумов сделает невозможным любые переговоры между Украиной и россией. Захватчики тем временем постоянно меняют свои планы на счет квазиголосования.
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В Мелитополе запланировали "голосование на дому"
Так мэр Мелитополя Иван Федоров накануне отметил, что оккупанты сейчас рассматривают семидневное "голосование на дому". Выглядит это так: вооруженные военные россии будут ходить по домам мелитопольцев и заставлять их угрозами голосовать.
По словам городского главы, только около 10% оставшихся в населенном пункте мелитопольцев поддерживают присоединение к россии.
В Херсонской области условия для проведения псевдореферендумов еще не определили
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подчеркнул, что оккупанты до сих пор не определились с условиями своего квазиголосования. В подготовке была трехнедельная пауза, однако теперь захватчики ускорились. Прежде всего – из-за атак ВСУ по складам и логистическим центрам врага.
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Надзор за псевдореферендумом – невозможен, – ISW
"Голосование" на дому, говорят в Институте изучения войны, увеличивает возможности для прямого устрашения украинцев. Любой независимый надзор за квазирефендумами становится невозможным, ведь фактически "избирательные участки" ликвидируют.
Разные типы голосования россияне будут вводить в зависимости от уровня поддержки населения и риска активности партизан. В Луганской области людей буквально шантажируют: выменивают гуманитарную помощь на обещания поддержать аннексию.
Что известно об активности агрессора на оккупированных территориях:
- В оккупированном Чистяковом Донецкой области боевики устроили целую "конференцию" по проведению квазиреферендума.
- Там поддержали решение боевиков присоединиться к россии.
- В Херсонской области, тем временем, активизировались представители "единой россии".
- Они заключают так называемые "списки избирателей" и ищут агитаторов среди населения, обещая деньги.
Смотрите в видео – Зеленский о последствиях псевдореферендумов: