Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах. Дата так называемого "голосования" не изменилась – это 11 сентября 2022 года.

Стоит прочесть Враг ведет обстрелы, а ВСУ отбивают атаки: карта боевых действий по состоянию на 3 августа

партия путина активно готовит "списки" избирателей

Пока представители путинской партии заняты тем, что готовят списки "избирателей". За материальное вознаграждение они ищут агитаторов. Также "единороссы" печатают плакаты и открытки. К тому, что они называют "референдумом", выбирают и обустраивают "участки".

Сверхважная задача – сорвать "квазиреферендум"

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подчеркнул, что очень важной задачей является срыв планов оккупантов по квазиреферендуму. Хлань уверен, что эти намерения так и останутся для россиян "на бумаге". Ведь в Херсонской области активно действуют партизаны, которые тщательно следят за тем, что делают захватчики.

"Документы" по планам на так называемое "голосование" перехватила СБУ. Согласно им, россияне уже разработали концепцию работы и определили ее главные направления.

Больше об этом СБУ перехватила российские документы по "референдуму" в Херсонской области

Что происходит в оккупированной Херсонской области: последние новости

Накануне ВСУ ликвидировали два скопления личного состава врага.

Британская разведка прогнозирует, что вскоре из региона массово начнут уезжать украинцы. Гуманитарная ситуация в области близится к катастрофической.

Также в Минобороны Британии убеждены, что россии не удастся восстановить железнодорожное сообщение между Херсоном и Крымом.

В Херсонской ОВА сообщили, что ВСУ освободили в области уже 53 населенных пункта.

Смотрите в видео рассказ двух женщин из оккупированного Херсона: