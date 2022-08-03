Кроме этого, российские захватчики продолжают обстреливать прифронтовые и приграничные с россией территории из разных видов вооружения.

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Обстрелы и разведгруппы врага

В Генштабе сообщили, что по последним данным на Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, чтобы удержать занятые рубежи и не допустить наступления наших войск.



Боевые действия в Украине 3 августа 2022 года / Фото Liveuamap

Были обстрелы в Харьковском направлении. В частности, районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, Новая Николаевка, Рубежное, Песчаное, Борщева, Замуловка, Лебяже, Коробочкино, Базалиевка и Басово.

Оккупанты выдвигались даже в направлении Кочубеевка – Дементиевка. ВСУ дали достойный отпор и те отошли.



Харьковское направление / Фото Liveuamap

Борьба на Донбассе

Наши военные рассказали, что на Славянском направлении были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепиля, Карнауховки, Довгенького, Барвенково, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки.

Россияне хотели вести разведку и для этого использовали разведывательную группу южнее Мазановки. ВСУ нашли и ликвидировали оккупантов.

В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивается на Бахмутском направлении. На направлении Северского оккупанты вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, стреляли из танков возле Северска, Серебрянки и Григорьевки. Еще и вели воздушную разведку БпЛА недалеко от Никифоровки и Татьяновки.



Битва за Донбасс / Фото Liveuamap

Враг на Бахмутском направлении хотел вытеснить наши подразделения из занятых рубежей. Были враждебные артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Майского, Выемки, Берестово, Бахмутском и Опросном. Били из авиации вблизи Семигорья и Белогоровки.

Наступали россияне в районе западной окраины Берестовой. Попытка была безуспешна, враг отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.

На направлениях Владимировка – Соледарь и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.

На направлениях Возрождения – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.

На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение. Все было россиянам безуспешно, они с потерями отошли.

Ситуация на Юге

В Генштабе подчеркнули, что на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы врага были недалеко от Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, Волшебного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.

На Южнобужском направлении враг хотел сковать наши войска. Поэтому обстреливает позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Тополино, Княжевка, Большая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Посад Покровское, Новогригоровка, Лупарево, Лиманы, Кобзарцы, Широкое, Квитневое и Белое. Авиацию россияне задействовали, чтобы ударить по району урочища Плотницкое.



Южное направление борьбы / Фото Liveuamap

Кроме того, враг хочет уточнить положение наших войск. Поэтому ведет корректировку огня и контроль проведения маскировки своих подразделений ведет воздушную разведку. Также продолжают подготовку защиты мостовых переправ через реку Днепр.

Россия терпит потери в войне с Украиной

ВСУ не устают каждый день уничтожать врага на нашей земле. В частности, жители Херсона сообщали о новых взрывах в Чернобаевке. Столб дыма стал доказательством того, что ВСУ в очередной раз удалось точно ударить по россиянам в уже легендарной деревне.

Также наша разведка сообщала, что в городе Хрустальный на временно оккупированной Луганской области оккупанты разместили свое подразделение в гостинице "Красный Луч". ВСУ нанесли по нему точный удар. Теперь россияне старательно скрывают свои потери.

Кроме того, в войне в Украине участвовали еще и российские "баскетболисты". Очевидно, у оккупантов уже слишком большие проблемы с запасами. Но они уже ликвидированы. Речь идет о Дмитрии Лагуновом и Николае Багровой. Они оба из бурятии.

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