Наши воины постоянно разбивают склады и личный состав россиян. Но те просто терроризируют наших людей, оказавшихся в оккупации.

Маловероятно, что россиянам удастся восстановить железнодорожное сообщение Херсона с Крымом, – Британия.

Люди будут уезжать

Ситуация в Херсонской области для жителей остается стабильно сложной. У людей нет лекарств, тяжело с едой. Кроме того, оккупанты терроризируют и совершают насилие над людьми.

Разведка Великобритании также подтверждает, что скоро будут увеличиваться попытки гражданских покинуть Херсон и прилегающие территории. Поскольку градус боевых действий повышается, а дефицит пищи растет. Специалисты отмечают, что это повлечет за собой давление на транспортные узлы и маршруты. Поэтому оккупанты уже принимают меры для контроля за движением.

Также россияне строят паромную переправу через Днепр, поскольку ВСУ сделали невозможным движение по Антоновскому мосту. Вроде бы она будет для гражданских. Но британские разведчики уверяют: преимущественно переправой будут перевозить свою технику и обеспечивать логистику оккупанты.

Освобождение Херсонщины

Украинские военные уже освободили 53 населенных пункта в Херсонской области. И предпринимают определенные действия для полного освобождения, разминируют территорию. Большинство из освобожденных населенных пунктов – на севере области, вблизи границ Днепропетровщины. Названия пока не разглашаются.

Но в ОК "Юг" сообщали, что российские захватчики могут готовить контрнаступление на Херсонщине. Также враги создают ударную группировку на Криворожском направлении. Потеря южных территорий для них будет болезненной, поэтому они делают все, чтобы этого не произошло.

Это подтверждают и наши защитники. Представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявляла, что для врага перспектива потерять областной центр сравнивается с потерей Москвы. Успехи ВСУ для них просто крушение.

Что вспоминают херсонцы, выбравшиеся из оккупации: смотрите видео