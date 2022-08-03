Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг" о 2 августа. В этот же день в Херсонской ОВА сообщили, что ВСУ в Херсонской области уже освободили от оккупантов 53 населенных пункта.
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россияне могут готовить контрнаступление на Херсонщине
2 августа ситуация на Юге была сложная и напряженная.
Вполне вероятна и подготовка вражеского контрнаступления с дальнейшими планами выхода на административную границу Херсонской области,
– сообщило командование.
Кроме того, российские оккупанты продолжают вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны и начали создавать ударную группировку на Криворожском направлении. Кроме того, известно, что:
- российские оккупанты попытались провести разведку боем при поддержке двух танков по рубежу Сухой Ставок – Белогорка. Однако успеха у них не было и с потерями отошли;
- однако оккупанты позиции Украины дважды атаковали с авиации и дважды ракетами. Ударили с временно оккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, вдоль линии столкновения, вертолетами и реактивными системами залпового огня "Смерч".
россияне атаковали Николаев, а также сами понесли потери
российские оккупанты в течение дня в очередной раз атаковали Николаев – 2 реактивных снаряда РСЗО "Ураган" попали в пригород. К счастью, жертв и разрушений нет.
Несмотря на это наша авиация трижды ударила по опорным пунктам и один раз – по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями ударили по Чернобаевке, где расположен пункт базирования оккупационных войск,
– сообщили в ОК "Юг".
Добавили, что точно враг потерял:
- 20 единиц личного состава;
- 2 танка Т-72;
- гаубица "Мста-Б";
- 4 единицы автомобильной и бронированной техники.
Окончательные потери врага дознаются. К сожалению, на выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран взорвался на неизвестном устройстве.
Повреждения не критичны, весь экипаж цел. С помощью портового толкателя кран был возвращен в пункт базирования.
В Черном море до сих пор много сил врага
Корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из:
- 13 боевых кораблей и катеров, укрывающихся в ракетобезопасных районах. Из них 2 – это носители 15 ракет "Калибр";
- и 3 больших десантных корабля.
Именно поэтому люди призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Новости Херсонщины
- В Херсонской ОВА сообщили, что Вооруженные Силы Украины уже отбили 53 населенных пункта в области.
- Комментируя конрнаступление ВСУ, военный эксперт Олег Жданов рассказал свое мнение, может ли ВСУ быстро освободить часть Херсонской области.
- Жданов считает, что Генеральный штаб, вероятно, имеет определенный план по уничтожению российских войск, поэтому не исключает, что в Херсонской области может возникнуть ловушка для оккупантов.
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