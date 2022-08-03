Наші воїни постійно розбивають склади та особовий склад росіян. Але ті просто тероризують наших людей, які опинилися в окупації.

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Люди будуть виїжджати

Ситуація в Херсонській області для її мешканців залишається стабільно складною. У людей немає ліків, важко з їжею. Крім того, окупанти тероризують та чинять насильство над людьми.

Розвідка Великої Британії також підтверджує, що скоро будуть збільшуватися спроби цивільних покинути Херсон та навколишні території. Адже градус бойових дій підвищується, а дефіцит їжі зростає. Фахівці зазначають, що це спричинить тиск на транспортні вузли та маршрути. Тому окупанти вже вживають заходів для контролю за рухом.

Також росіяни роблять паромну переправу через Дніпро, бо ЗСУ унеможливили рух по Антонівському мосту. Це нібито буде для цивільних. Британські розвідники ж запевняють, що в більшості переправою будуть перевозити свою техніку та забезпечувати логістику.

Звільнення Херсонщини

Українські військові звільнили в Херсонській області вже 53 населені пункти. Для повного звільнення військові проводять ще певні дії, розміновують цю територію. Більшість із звільнених населених пунктів – на півночі області, поблизу меж Дніпропетровщини. Назви поки не розголошують.

Та в ОК "Південь" повідомляли, що російські окупанти можуть готувати контрнаступ на Херсонщині. Також вороги створюють ударне угруповання на Криворізькому напрямку. Втрата південних територій для них буде болючою, тому вони роблять все, щоб цього не сталось.

Це підтверджують і наші оборонці. Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк заявляла, що для ворога перспектива втратити обласний центр порівнюється з втратою Москви. Успіхи ЗСУ для них просто катастрофа.

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