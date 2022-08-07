В частности, более оперативно выбивать россиян из нашей земли помогут дальнобойная артиллерия и современные многоцелевые истребители. Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона единственных новостей рассказал, какая именно авиация необходима нашим пилотам, передает 24 канал.

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Какая авиация поможет ВСУ освобождать украинские территории от оккупантов

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, Украине самолеты необходимы уже и сегодня, чтобы прежде всего самостоятельно закрыть украинское небо. Несмотря на то, что их нашему государству пока не поставляют, наши защитники и защитницы все равно держат воздушное пространство – российская авиация не залетает на подконтрольную Вооруженным Силам территорию в течение трех месяцев.

Вместе с тем, Юрий Игнат подчеркнул, что для освобождения временно оккупированных регионов и контроля над небом Украине нужны многоцелевые истребители, которые помогали бы в борьбе не только в воздухе, но и на земле. Спикер объяснил, что западная техника и оружие поможет украинским военным прежде уничтожить противовоздушную оборону врага.

Имея на вооружении под крыльями самолетов такие ракеты, как противорадиолокационные, мы могли бы понемногу уничтожать их (русский – ред. 24 канал) ПВО, и уже дальше помогать авиационной поддержкой в продвижении наших войск и освобождении наших территорий,

– подытожил Юрий Игнат.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки выделили 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов. Расход включен в проект оборонного бюджета США на 2023 год, однако в Воздушных силах ВСУ не исключают, что обучение может начаться раньше.

По словам Юрия Игната, такое решение указывает на серьезность намерений США и, скорее всего, свидетельствует, что Украина все же будет получать авиационную технику. Пока неизвестно, о каких именно самолетах говорится – вероятно, это будут истребители F15 или F16.

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