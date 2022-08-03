Источники 24 канала в разведке сообщили, что боевики активизировались. Они думают о так называемом "референдуме".

К теме Даже с упрощением: оккупанты не успевают выдать много роспаспортов до "референдума"

В составе россии, но "независимые"

Есть информация, что 2 августа в оккупированном Чистяковом Донецкой области боевики устроили целую так называемую конференцию. Заметим, что прежнее название города Торез в Чистяково его переименовала Верховная Рада.

На этой конференции так называемого городского союза объединения квазиреспублики решили поддержать своих главарей. Мол, пусть будет "референдум" 11 сентября.

При этом хотят вынести на псевдоголосование вопрос о том, чтобы непризнанное образование в Донецкой области вошло в состав россии. В то же время, говорят о каких-то правах независимого субъекта. Что придумали боевики – точно неясно.

"Референдумы" на оккупированных территориях

россия несмотря на все, все таки ведет подготовку к тому, чтобы провести так называемый "референдум". Хотят по его результатам якобы присоединить временно оккупированные территории. При этом все такие действия являются абсолютно ложными. В Мелитополе людям сказали, что якобы для того, чтобы проголосовать, даже не нужно будет выходить из дома – коллаборанты сами придут к каждому в квартиру.

В разведке также сообщалось, что для подготовки "референдума" российские оккупанты открыли полноценный штаб. Они это делают при так называемом органе – "общественная палата". Штабом со стороны ЛНР, потому что еще есть со стороны россии, управляет мария филиппова. Она – бывший украинский мэр города Красный Луч, а после декоммунизации – Хрустальный.

Правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский отмечал, что в квазиреспубликах подготовка и агитация к референдуму есть. В Херсоне же такого не наблюдают, ведь там их кошмарят наши ВСУ. Вполне возможно, что "херсонский референдум" может быть проведен в Донецке.

Что ВСУ делают с оккупантами в Херсонской области: смотрите видео