Джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що бойовики активізувались. Вони думають про так званий "референдум".

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В складі росії, але "незалежні"

Є інформація, що 2 серпня в окупованому Чистяковому Донецької області бойовики влаштували цілу так звану конференцію. Зауважимо, що колишня назва міста Торез, у Чистякове його перейменувала Верховна Рада.

На цій конференції так званої міської спілки об'єднання квазіреспубліки вирішили підтримати своїх ватажків. Мовляв, нехай буде "референдум" 11 вересня.

При цьому хочуть винести на псевдоголосування питання про те, щоб невизнане утворення в Донецькій області ввійшло в склад росії. Водночас кажуть про якісь права незалежного суб'єкта. Що вигадали бойовики – точно неясно.

"Референдуми" на окупованих територіях

росія попри все таки веде підготовку до того, щоб провести так званий "референдум". Хочуть нібито за його результатами приєднати тимчасово окуповані території. При цьому всі такі діє є абсолютно неправдивими. У Мелітополі людям сказали, що буцімто для того, щоб проголосувати, навіть не потрібно буде виходити з дому – колаборанти самі прийдуть до кожного у квартиру.

У розвідці також повідомляли, що для підготовки "референдуму" російські окупанти відкрили повноцінний штаб. Вони це роблять при так званому органу – "общественная палата". Штабом з боку ЛНР, бо ще є збоку росії, керує мария филиппова. Вона є колишнім українським мером міста Красний Луч, а після декомунізації – Хрустальний.

Правозахисник, співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський відзначав, що в квазіреспубліках підготовка та агітація до референдуму є. В Херсоні ж такого не спостерігають, адже там їх кошмарять наші ЗСУ. Цілком можливо, що "херсонський референдум" можуть провести в Донецьку.

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